В Раде зарегистрирован проект о Нацбюро финансовой безопасности

Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.

Новая служба должна будет обеспечить контроль над расходованием государственных средств. Кроме того, Национальное бюро финансовой безопасности – это правоохранительный орган, который может заменить налоговую милицию. Соответствующий законопроект №8157 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Напомним, министр финансов Украины заявлял, что Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) было готово оказать Украине помощь в создании Службы финансовых расследований.

Как сообщал "Обозреватель", Европа поддержит законопроект о создании Национального бюро финансовой безопасности.