В Раде захотели контролировать расходы украинцев: детали скандального законопроекта

В Верховную Раду внесли законопроект, который позволит налоговым инспекторам отслеживать, сколько тратят украинцы, и сравнивать их расходы с доходами.

Соответствующий проект №1183 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно добровольного единоразового декларирования активов физических лиц" появился на сайте парламента.

Документом предлагается в период с 1 января 2020 по 31 мая 2020 провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Налоговая будет контролировать расходы украинцев karachun.com.ua

Для этого гражданину Украины предоставляется право подать одноразовую декларацию об активах с указанием активов, принадлежащих ему на праве частной собственности. При этом лицо может не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов.

В такой декларации нужно отразить такие активы физического лица:

валютные ценности;

ценные бумаги;

движимое и недвижимое имущество;

объекты незавершенного строительства;

доли (паи) в имуществе юридических лиц;

другие имущественные и нематериальные активы в Украине и за рубежом;

размер дохода или его части, из которых ранее не уплачен НДФЛ и который был источником приобретения активов, о котором отсутствует информация об источниках его происхождения.

С последнего лицо будет обязано уплатить налог по ставке 9 процентов.

В Раде захотели контролировать расходы украинцев vesti.dp.ua

Отмечается, что такой механизм и ставки налога соответствуют мировому опыту при проведении кампаний по декларированию в Италии, Бельгии и Швейцарии.

Законопроектом также предполагается ввести метод контроля расходов физических лиц и соответствия их полученным доходам.

Метод контроля расходов физических лиц будет применяться контролирующими органами с 1 мая 2021 и базироваться на сравнении понесенных физическим лицом расходов в размере более 150 тысяч гривень на приобретение неделимых единиц товаров (работ, услуг), произведенных с 1 января 2020 года, с размером доходов, полученных физическим лицом за этот период, из которых уплачен налог на доходы физических лиц и размером средств, задекларированных физическим лицом в одноразовой декларации.

Следовательно, контроль за расходами физических лиц будет заключаться в сравнении сумм расходов только в размере более 150 тысяч гривень с суммой всех доходов физического лица.

В том случае, если по результатам такого сравнения контролирующим органом будет обнаружено превышение расходов над доходами в размере, превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, контролирующий орган начинает процедуру предварительного выяснения возникновения превышения расходов над доходами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине раскритиковали законопроект №1232 о налоговой амнистии.

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