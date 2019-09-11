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12 сентября • обновлено в 00:05
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В Раде захотели контролировать расходы украинцев: детали скандального законопроекта

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В Верховную Раду внесли законопроект, который позволит налоговым инспекторам отслеживать, сколько тратят украинцы, и сравнивать их расходы с доходами.

Соответствующий проект №1183 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно добровольного единоразового декларирования активов физических лиц" появился на сайте парламента.

Документом предлагается в период с 1 января 2020 по 31 мая 2020 провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц по состоянию на 31 декабря 2019 года.

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Налоговая будет контролировать расходы украинцев

Налоговая будет контролировать расходы украинцев

karachun.com.ua

Для этого гражданину Украины предоставляется право подать одноразовую декларацию об активах с указанием активов, принадлежащих ему на праве частной собственности. При этом лицо может не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов.

В такой декларации нужно отразить такие активы физического лица:

  • валютные ценности;

  • ценные бумаги;

  • движимое и недвижимое имущество;

  • объекты незавершенного строительства;

  • доли (паи) в имуществе юридических лиц;

  • другие имущественные и нематериальные активы в Украине и за рубежом;

  • размер дохода или его части, из которых ранее не уплачен НДФЛ и который был источником приобретения активов, о котором отсутствует информация об источниках его происхождения.

С последнего лицо будет обязано уплатить налог по ставке 9 процентов.

В Раде захотели контролировать расходы украинцев

В Раде захотели контролировать расходы украинцев

vesti.dp.ua

Отмечается, что такой механизм и ставки налога соответствуют мировому опыту при проведении кампаний по декларированию в Италии, Бельгии и Швейцарии.

Законопроектом также предполагается ввести метод контроля расходов физических лиц и соответствия их полученным доходам.

Метод контроля расходов физических лиц будет применяться контролирующими органами с 1 мая 2021 и базироваться на сравнении понесенных физическим лицом расходов в размере более 150 тысяч гривень на приобретение неделимых единиц товаров (работ, услуг), произведенных с 1 января 2020 года, с размером доходов, полученных физическим лицом за этот период, из которых уплачен налог на доходы физических лиц и размером средств, задекларированных физическим лицом в одноразовой декларации.

Следовательно, контроль за расходами физических лиц будет заключаться в сравнении сумм расходов только в размере более 150 тысяч гривень с суммой всех доходов физического лица.

В том случае, если по результатам такого сравнения контролирующим органом будет обнаружено превышение расходов над доходами в размере, превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, контролирующий орган начинает процедуру предварительного выяснения возникновения превышения расходов над доходами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине раскритиковали законопроект №1232 о налоговой амнистии.

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Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Тег
налоги
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