Украинцам предлагают новый трудовой кодекс: что изменится при приеме на работу

В Верховной Раде Украины предлагают расширить нормы закона о работе в Украине, которые обеспечивают права работников на личную и семейную жизнь. Народные депутаты собираются дополнить список запретных тем, среди которых, вопросы о партийной и национальной принадлежности, или регистрации места жительства, новыми пунктами.

Что может изменится при приеме на работу уже совсем скоро – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

В парламенте хотят обеспечить права работников на личную и семейную жизнь.

Законопроектом предлагается запретить работодателям спрашивать на собеседовании об отношениях, семье, планах родить ребенка, уровне заработной платы на предыдущей работе и т.п.

Механизма действия законопроекта на практике нет.

Право на личную жизнь

Уже на текущей сессионной неделе, с 12 по 15 ноября, парламентарии собираются рассмотреть законопроект №1148, которым предлагается внести изменения в трудовое законодательство. Автор законопроекта предлагает закрепить в законе гарантию права на личную жизнь при устройстве на работу.

В пояснительной записке к проекту закона автор ссылается на ст. 32 Конституции Украины, которая предусматривает правило о том, что никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.

Верховная Рада Украины "Левый берег"

Кроме того, в Конвенции о защите прав человека и основных свобод определено, что каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни. Аналогичное правило закреплено в резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 2008 года.

Согласно вышеприведенным международным стандартам, в парламенте хотят запретить работодателям интересоваться личной жизнью человека на собеседовании и задавать вопросы, которые не имеют никакого отношения к профессиональным навыкам и компетенции потенциального работника, но которые могут негативно повлиять на окончательное решение по трудоустройству.

Таким образом, в случае принятия законопроекта, работодателю запретят спрашивать о:

партийной и национальной принадлежности, происхождении;

регистрации места жительства или пребывания;

об отношениях неимущественного и имущественного характера, обстоятельствах, событиях, отношениях и т.д., связанных с личностью и членами его семьи, за исключением предусмотренной законами информации, касающейся осуществления лицом, занимающим должность, связанную с выполнением функций государства или органов местного самоуправления, должностных или служебных полномочий;

документах, представление которых не предусмотрено законодательством.

"Проблема заключается в том, что стабильно встречаются случаи, когда при решении вопроса найма работника, в том числе женщины, работодатель исследует не только ее профессиональные знания, навыки и карьерные планы, но и интересуется ее личной жизнью, например, о планах в ближайшем будущем зарегистрировать брачные отношения и/или родить ребенка, что влияет на окончательное решение работодателя по найму лица на работу или отказа", – сказано в пояснительной записке.

Поэтому в Раде и хотят установить правила, по которым отказ от предоставления подобной информации потенциальным сотрудником не может быть основанием для отказа в приеме на работу.

Нужно не запрещать, а мотивировать

Руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала HeadHunter Юлия Дрожжина уверена, что борьба с дискриминацией по любым признакам нужна, но будут ли действенными изменения в законодательстве – это вопрос.

Собеседование Bigmir.net

"Здесь скорее нужно работать в информационном поле, не запрещая что-то делать, а стимулировать работодателей трудоустраивать те категории, которые чаще всего подвергаются дискриминационному давлению. Надо показать, что эти работники могут быть так же эффективны, или даже более эффективны, и семейное положение или личная жизнь никак не влияет на выполнение функциональных обязанностей на работе", – объясняет эксперт по трудоустройству.

К тому же, многое зависит от самих HR-экспертов, ведь если работодатель боится, что личная жизнь может повлиять на выполнение своих обязанностей потенциальным работником, об этом можно спросить не нарушая личное пространство человека.

"Иногда возникают ситуации, когда работодателю необходимо понимать, готов ли человек работать длительно, или у него есть другие планы. Например, телеканал получает большой грант на суперовую программу с возможностью стажировки в Париже, и под этот проект необходимо сроком на 2 года подобрать пул журналистов, сценаристов и др. К вам приходят молодые девушки, и тут возникает дилемма – брать их не спрашивая о будущих планах, или через полгода окажется, что после прохождения стажировки в Париже она собирается в роддом, и она вполне планировала стать матерью в ближайший год. Конечно, для работодателя это дополнительные траты денег и времени", - объясняет OBOZREVATEL HR-експертка портала по трудоустройству Татьяна Пашкина.

Собеседование "Домашний очаг"

"Конечно, если вы приходите на собеседование, а вас сразу спрашивают собираетесь ли вы идти под венец, или почему, условно, в 30 лет у вас еще детей нет, и планируете ли рожать, то это звучит некорректно. Но спросить у человека, готов ли он работать в течение нескольких лет, потому что проект долгосрочный, вполне можно. Тогда соискатель, вероятно, и сам подумает, а собирается ли он что-то изменить в своей жизни в ближайшее время. Это касается не только рождение ребенка, но и возможного переезда в другой город или страну, например", – добавила она.

Работодателя должно беспокоить, готов ли потенциальный работник к тем условиям труда, которые требует компания, это касается и возможных командировок, или сверхурочной работы. Но здесь должна быть и ответственность соискателя.

"Условно, в одной и той же ситуация человек, имеющий трех, четырех или хоть десяток детей, может по-разному организовать свой быт, свою жизнь, и по-разному иметь возможность выполнять те или иные задачи. Поэтому здесь нужно спрашивать о готовности брать на себя эти обязательства, а не о том, сколько у человека детей. Но искатели должны объективно оценивать свои возможности", – говорит Дрожжина.

Невозможно доказать факт нарушения

Для того, чтобы в судебном порядке вы могли обжаловать решение об отказе принять вас на работу именно из-за не предоставления ваших данных о личной жизни, нужно иметь доказательства, которые примет суд, а их получить почти невозможно, считают эксперты по трудоустройству.

"Если потенциальный работодатель дает письменный отказ, где указывает, что этому человеку отказано в трудоустройстве из-за возраста, детей, рыжего цвета волос, тогда возможно судебном порядке обжаловать отказ. Но мы же понимаем, что в письменном виде такого никто не скажет", – объясняет Дрожжина.

К тому же в законопроекте совсем не прописана ответственность работодателя, добавляет Пашкина.

"Какой работодатель напрямую скажет, что какая-то ваша личная информация стала причиной для отказа вас трудоустроить? Скажут, что нашли более подходящего кандидата, который был более подходящим, или согласился на более приемлемую для работодателя оплату и так далее. Здесь даже за нарушение этой нормы нет никакой ответственности. И тут же не поймаешь, вы не придете с диктофоном под мышкой, никакой суд это, как доказательство, не примет. Единственное, что можно оставить негативные отзывы на профильных сайтах, и все", – говорит она.

Закон действовать не будет

По мнению экспертов по трудоустройству, принятие данной нормы никак не повлияет на трудовые отношения между работодателем и работником.

Собеседование "Багнет"

"Мне кажется, что это больше констатация факта, чем какая-то новация, или существенная законодательная деятельность. В этом случае неясно, каким образом можно найти прецедент? Как были до этого сознательные работодатели, которые лишнего не спрашивали, так и были работодатели, которые ставили некорректные вопросы. Такое нововведение не повлияет ни на одних, ни на других", – считает Пашкина.

Дрожжина же объясняет, что сейчас в законодательстве прописаны и другие нормы, которые запрещают отказывать в работе по дискриминационным признакам, но их никто не соблюдает.

"Очень часто, какие бы у нас хорошие законы не были, они не очень работают, если смотреть на наши реалии", – говорит она.

Точку в дискуссии о необходимости внесения таких изменений в действующее законодательство о работе в Украине поставила адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", эксперт по трудовому праву Валерия Гудий, которая указала в комментарии OBOZREVATEL , что статья 24 КЗоТ предусматривает исчерпывающий перечень документов, которые обязаны предоставлять граждане при трудоустройстве:

• паспорт;

• трудовую книжку;

• в случаях, предусмотренных законодательством – документ об образовании, о состоянии здоровья и другие документы.

Согласно действующей статье 25 КЗоТ работодателю запрещается требовать документы, представление которых не предусмотрено законодательством.

"И не нужно никому предоставлять информацию, которая не касается трудоустройства, тем больше имущественного характера или о личных отношениях, если подобное не предусмотрено законом. А законопроект, на мой взгляд, ни о чем, право каждого на личную и семейную жизнь и так является конституционной гарантией", – пояснила юрист.

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