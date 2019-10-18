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18 октября • обновлено в 12:19
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Делили субвенции: в Раде устроили бунт из-за бюджета Украины на 2020 год

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Во время обсуждения проекта бюджета Украины на 2020 год депутаты Верховной Рады устроили скандал из-за распределения субвенций местным бюджетам.

Об этом сообщает источник OBOZREVATEL. По его словам, депутаты "бунтуют и готовы снять премьера".

Объемы региональных субвенций, запрошенные парламентариями

Объемы региональных субвенций, запрошенные парламентариями

obozrevatel.com

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Парламентарии остались недовольны решением бюджетного комитета парламента и потребовали внести правки в госбюджет с учетом собственных предложений по распределению субвенций местным бюджетам, утверждает источник.

"Нардепы недовольны действиями комитета. Заявляют, что не будут голосовать до принятия поправок. Даже предлагают снять премьер-министра", – отмечает источник.

Напомним, ранее Кабинет министров зарегистрировал в парламенте проект бюджета Украины на 2020 год, предполагающий доходы в сумме 1,079 трлн грн.

  • Бюджетный комитет Рады вместе с руководством Министерства финансов и Счетной палаты обработали порядка 2 тысяч предложений нардепов по бюджету.

  • Для их учета необходимо дополнительно около 1,9 трлн грн.

  • Комитет решил рекомендовать парламенту принять законопроект в первом чтении с учетом предложений депутатов.

  • В сентябре Кабинет министров зарегистрировал в парламенте проект бюджета Украины на 2020 год, предполагающий доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн, предельный объем дефицита – 95 млрд грн, или 2,09% ВВП, государственный и гарантированный государством долг - 54,1% ВВП.

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Темы
Скандалы с депутатами Верховной Рады Госбюджет-2020
Место
Украина Киев
Теги
бюджет Верховная Рада Украины
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