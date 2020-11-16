В Раде согласились дать еще 10 млн грн на ПЦР-тесты: получит и "Феофания", где лечится Зеленский. Документ

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласился дополнительно выделить 10 миллионов гривен на ПЦР-тесты и средства индивидуальной защиты для Государственного управления делами, в ведении которого в частности находится "Феофания".

Решение было принято на заседании 16 ноября, сообщил в Telegram нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Он также опубликовал соответствующий запрос от ведомства (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что средства необходимо выделить из коронавирусного фонда, которые будут направлены больницам Госуправделами.

Кроме "Феофании", где лечится президент Владимир Зеленский, в управлении ведомства также находятся Научно-практический центр профилактической и клинической медицины, поликлиника №2 и Центр превентивной медицины.

Госуправделами запросило дополнительные 10 млн грн. Telegram Алексея Гончаренко

Госуправделами запросило дополнительные 10 млн грн. Telegram Алексея Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые заболели коронавирусом, находятся на лечении в "Феофании". Минимальная стоимость пребывания для больных коронавирусной инфекцией составляет 7800 гривен в сутки.