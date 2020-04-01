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1 апреля • обновлено в 17:28
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В Раде рассказали о масштабах теневого рынка земли в Украине

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В Украине около 8 млн гектаров украинской земли используется для сельского хозяйства нелегально.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире радио "НВ" во вторник, 31 марта.

В Раде рассказали о масштабах теневого рынка земли в Украине

"Вы знаете, сколько земли сегодня используется нелегально? Вне налогов, вне глаза государства, но обрабатывается. Восемь миллионов гектаров. Это площадь, с которой не платятся налоги, работающая в черную, которая работает за "нал", продукция реализуется за наличные, то есть это теневой рынок", – сообщил депутат.

По предварительным подсчетам, 8 млн гектаров – это около 13,3% общей площади Украины. Гетманцев считает, что принятый Верховной Радой закон о рынке сельскохозяйственной земли должен ликвидировать теневой рынок земель. Как следствие, поступления налогов, в частности налога на землю, должны вырасти.

В то же время депутат отрицает, что за закон о рынке земли Рада проголосовала исключительно из-за необходимости получения транша от МВФ. По словам Гетманцева, создание рынка земли было в предвыборной программе как Зеленского, так и партии "Слуга народа", а приняли его именно из-за необходимости введения рыночных отношений в сельском хозяйстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады 31 марта проголосовали в целом за запуск рынка земли в Украине. Законопроект поддержали по требованию МВФ и после настоятельной просьбы президента Владимира Зеленского.

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Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Даниил Гетманцев
Место
Украина
Тег
Земля
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
логика у врага народа такая. Если завелись вши на голове, то нужно снести голову и проблема будет решена. Продали Украину, а теперь выдумывают оправдания в свей профнепригодности и коррумпированности режима, который как-бы не может взимать земельные налоги. ДБ.
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