В Раде рассказали, когда рассмотрят закон о ПриватБанке

Депутаты Верховной Рады Украины в ближайшее время вряд ли рассмотрят законопроект о Приватбанке.

Об этом в понедельник, 13 марта, рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетмацев, во время общения в кулуарах с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

Бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский

По его словам, говорить о дате рассмотрения парламентом необходимого для программы с Международным валютным фондом (МВФ) банковского законопроекта 2571-д пока рано. "Еще рано об этом (рассмотрении законопроекта в парламенте) говорить", - сказал он.

Ранее вице-спикер Руслан Стефанчук рассказывал, что были разработаны четыре подхода, которые должны исправить ситуацию с так называемым правочным терроризмом в законе о ПриватБанке.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что большинство правок к закону по ПриватБанку были поданы с одного компьютера. "Депутаты разные, но текст был написан на одном компьютере. Это возможно потому, что сейчас трудные времена, не хватает компьютеров", – пошутил нардеп.

Как писал OBOZREVATEL:

7 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый антиколомойский законопроект, который делает невозможным возвращение банка или миллиардные компенсации за ПриватБанк бывшим собственникам.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что на рассмотрение 16335 правок в закон о ПриватБанке потребуется около года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся