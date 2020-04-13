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13 апреля • обновлено в 17:53
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В Раде рассказали, когда рассмотрят закон о ПриватБанке

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Депутаты Верховной Рады Украины в ближайшее время вряд ли рассмотрят законопроект о Приватбанке.

Об этом в понедельник, 13 марта, рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетмацев, во время общения в кулуарах с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

Бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский

Бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский

По его словам, говорить о дате рассмотрения парламентом необходимого для программы с Международным валютным фондом (МВФ) банковского законопроекта 2571-д пока рано. "Еще рано об этом (рассмотрении законопроекта в парламенте) говорить", - сказал он.

Ранее вице-спикер Руслан Стефанчук рассказывал, что были разработаны четыре подхода, которые должны исправить ситуацию с так называемым правочным терроризмом в законе о ПриватБанке.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что большинство правок к закону по ПриватБанку были поданы с одного компьютера. "Депутаты разные, но текст был написан на одном компьютере. Это возможно потому, что сейчас трудные времена, не хватает компьютеров", – пошутил нардеп.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персоны
Давид Арахамия Руслан Стефанчук Даниил Гетманцев
Место
Украина
Теги
ПриватБанк Верховная Рада Украины
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