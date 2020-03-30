Рада сделала шаг к закону о ПриватБанке, принятия которого требует МВФ

Верховная Рада на внеочередном собрании в понедельник, 30 марта, приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности.

За это решение в первом чтении и за основу проголосовал 267 депутатов. Против выступили 17 депутатов, 31 депутат воздержался, 29 не голосовали (чтобы посмотреть результаты поименного голосования, доскролльте до конца страницы).

Из них 198 слуг народа (не голосовали депутаты Дубинский, Бужанский, Василевская-Смаглюк, Куницкий). Также за — фракции "Европейской солидарности", "Голос" и группа "Довіра".

Отметим, что инициатором законопроекта №2571 является экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Главное:

законопроект гарантирует невозврат выведенных с рынка банков к бывшим собственникам (коснется всех банков);

банк или другие лица могут обжаловать в суде в установленном законодательством порядке решения НБУ;

обжаловать можно только по Кодексу административного судопроизводства (бывшие собственники "Привата" подали иски в суды как хозяйственной, так и административной юрисдикции);

если решение НБУ о ликвидации, национализации банка обжалуют, это не восстановит того положения банка, которое существовало до принятия соответствующего решения НБУ (то есть к бывшим собственникам он не вернется);

обжалование не может быть основанием для признания недействительными сделок или иных действий, совершенных во время процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка/ликвидации банка;

обжалование не порождает каких-либо прав у лиц, которые были участниками банка на момент принятия такого решения, кроме права на возмещение причиненного ущерба;

обязанность доказать ущерб лежит на бывших собственниках банка, которые хотят компенсацию;

возмещение упущенной выгоды осуществляется в размере прибыли, которую акционер банка мог бы реально получить, а принятое решение НБУ стало единственной причиной, которое лишило его этой прибыли;

возмещение вреда осуществляется в денежной форме. Возмещение вреда другим способом, в частности, возмещение в натуре (передача вещи того же рода и того же качества и т. д.) не допускается.

Результаты поименного голосования:

Как известно, Украина и Международный валютный фонд согласовали позиции по законопроекту о невозврате банков экс-владельцам. Впоследствии, 24 марта правительство зарегистрировало компромиссную версию проекта закона. Как отмечают источники, работа над законопроектом сводилась к тому, чтобы очистить его от лишнего. В отдельных случаях, которые регулируют отношения неплатежеспособного банка с экс-акционерами, он даже жестче предыдущего проект закона.

"Из документа исключены все второстепенные нормы, чтобы текст не был слишком большим. Существенно пересмотрели вопрос судебных процедур и порядок возмещения ущерба. Сейчас в проекте больше процедурных гарантий, что банки не вернутся прежним владельцам. Акционеры получат право лишь на компенсацию в денежной форме", - отмечает источник в правительстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе.

В МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

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