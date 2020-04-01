Запас "экономической прочности" Украины в условиях пандемии коронавируса COVID-19 исчерпан. Страна будет вынуждена выходить из карантина ранее запланированного срока.

Такое заявление в эфире ObozTV сделала народный депутат Украины от фракции "Голос" Юлия Клименко. "Надо найти баланс между тем, чтобы пройти пик заболевания и смягчить карантин, сделать его более гибким для разных отраслей и все-таки разрешить людям работать", – сказала она.

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Нардеп напомнила о том, что "доходы в бюджет упали на 30-50% в зависимости от статьи дохода", а "исследования говорят, что у большинства украинцев запасов осталось от 2 до 4 недель". "Украинцы не имеют таких запасов, как американцы, и государство не сможет их поддерживать", – признала она.

По мнению Клименко, правительство уже сейчас должно рассматривать сценарии безопасного выхода из карантина в конце апреля.

В этом контексте нардеп сообщила, что во фракции "Голос" имеется план такого выхода, основные пункты которого таковы. Те, кто может работать онлайн, остаются дома. Предприятия, которые не могут работать в режиме онлайн, должны начать функционировать, но лишь при условии жесткого соблюдения всех требований безопасности сотрудников: "замеры температуры, маски, дезинфекция рук и другие необходимые карантинные меры". "Соблюдение должно четко проверяться всеми контролирующими органами", – подчеркнула Клименко.

Карантин в Киеве, иллюстрация

В то же время все структуры развлекательного и спортивного направления – театры, кинотеатры, спортивные клубы и так далее – "будут закрыты на протяжении апреля и мая", – сказала она.

По оценкам нардепа, эффективный "карантинный комплекс" экономических мер правительства, в частности, налоговые каникулы и дешевые кредиты для бизнеса позволят существенно снивелировать падение ВВП, связанное с карантином. "Если мы спокойно пройдем второй, третий, четвертый квартал, мы будет потихоньку выходить из кризиса и потихоньку расти", – спрогнозировала она.

Вместе с тем Клименко подчеркнула, что "ситуация просчитана на сегодня" и предполагает, что Украина не столкнется с масштабной вспышкой коронавирусной инфекции.

Напомним, карантин по всей Украине сначали ввели с 12 марта по 3 апреля, однако позже продлили предварительно до 24 апреля.

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