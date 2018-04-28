В Раде предложили налоговую скидку на развитие ребенка: что это значит

В Украине введут налоговую скидку для родителей, которые вкладывают дополнительные средства в развитие своих детей.

Об этом в эфире ObozTV заявила народный депутат, глава межфракционного объединения "Чужих детей не бывает" Ирина Луценко.

"Мы предложили налоговую скидку на развитие ребенка. Что это значит? У нас не хватает детсадов и детей водят в платные, водят для развития во внешкольные учреждения на изучение английского языка, изобразительное искусство, музыкальную школу и другие учреждение, которые дают возможность ребенка развивать. Если родители официально показывают договор, что они платят, то на сумму потраченных средств уменьшается годовой налог с полученных доходов", - отметила представитель президента в Верховной Раде.

По ее словам, подобные льготы действуют в отношении студентов-контрактников.

"У нас такая льгота есть для родителей и детей, которые учатся в ПТУ, техникумах, платных колледжах и вузах. Мы подумали, а почему не начинать развивать ребенка и вкладывать с самого детства. И мы решили таким образом подержать родителей", - добавила нардеп.

Как сообщал Обозреватель, ранее Луценко сообщила, что в Украине родители детей с инвалидностью получат дополнительную поддержкуот государства.