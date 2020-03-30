В Раде пообещали урезать зарплату чиновникам: сколько будут получать

Верховная Рада из-за введенного карантина сократит зарплаты чиновникам до 10 минимальных зарплат, сокращение будет касаться всех, в том числе и членов наблюдательных советов.

Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

По его словам, это будет касаться всех, в том числе и членов наблюдательных советов. Будет правительственный законопроект, связанный с изменениями в бюджет, добавил спикер.

Дмитрий Разумков LIGA.net

"Много дельных предложений было и о сокращении зарплат для чиновников. Я понимаю, что все хотят получать достойную зарплату, но сегодня такие вызовы перед государством, что, наверное, надо немного умерить аппетиты. Это будет касаться всех. В том числе наблюдательные советы. Мы предложили именно такую позицию Кабинета министров Украины. И народные депутаты, и министры, все. Ограничение будет на уровне 10-ти минимальных заработных плат", - заявил Разумков.

В свою очередь, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, комментируя данные изменения, отметил, что снизят зарплаты топ-чиновников и членов наблюдательных советов "до 43 тысячи гривен, однако это сделали не до конца 2020 года, а только до окончания карантина".

"И так, есть у нас условный Сергей. Я бы сказал даже выдуманный! Он работает ну допустим в наблюдательном совете "Укрзалізниці". Получает очень скромные 588 тысяч грн.... Сегодня сократили его зарплату до 10 минимальных, то есть, Сергей вместо 588 тысяч грн будет получать 43 тысячи. Но не до конца года, а только на время карантина. А вот сразу после карантина снова будет получать свои честно заработанные в поте лица 588 тысяч в месяц", - подчеркнул народный депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины собирается урезать вдвое зарплаты топ-чиновников на время борьбы с пандемией коронавируса. Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют зарплату более 10 "минималок" (сейчас 47 000 грн), получали только половину.

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