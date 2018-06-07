В Раде показали, как голосовали за увольнение Данилюка

В Верховной Раде проект постановления об увольнении Александра Данилюка с должности главы Министерства финансов Украины (№8433) поддержали 254 народных депутата из 344 зарегистрировавшихся на заседании.

При этом 14 парламентариев выступили против отставки министра, воздержались – 23, а не голосовали – 53 человека.

В частности, во фракции "Блок Петра Порошенко" увольнение Данилюка поддержали 98 нардепов, проголосовали против – двое, воздержались – семеро, не голосовали – девять, еще 20 – не пришли на заседание.

В "Народном фронте" 64 депутата проголосовали за отставку главы Минфина, пятеро – не голосовали, а еще 12 – не пришли на заседание.

Из внефракционных 23 проголосовали за постановление №8433, трое – против, воздержалось – четверо, не голосовали – семеро, 17 нардепов – не пришли на заседание.

Во фракции "Оппозиционного блока" три депутата поддержали отставку Данилюка, 22 – не голосовали, еще 18 не пришли на заседание.

В объединении "Самопоміч" против увольнения главы Минфина проголосовали девять нардепов, воздержались – 12, не голосовали – трое, один – не пришел на заседание.

В группе "Відродження" 21 депутат проголосовал за постановление №8433, не голосовали – двое, отсутствовал – один нардеп.

Во фракции "Батьківщина" отставку Данилюка поддержали 12 нардепов, не голосовали – двое, еще шестеро – не пришли на заседание.

В Радикальной партии 17 нардепов поддержали увольнение главы Минфина, не голосовал – один, отсутствовали – три нардепа.

В группе "Воля народа" за постановление №8433 проголосовали 16 депутатов, один парламентарий – не пришел на заседание, а двое – не голосовали.

Напомним, во время заседания Кабинета министров 23 мая между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка.

В результате Данилюк предложил премьеру подать представление о его отставке. При этом министр финансов заявил, что по собственному желанию уходить не собирается.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивные документы, которые доказывают, что Данилюк не только не оставил свой бизнес, но еще и сохранял британский паспорт минимум до 2015 года, нарушив закон.