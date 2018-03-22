В Раде назвали варианты легализации авто на еврономерах

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина считает, что следует легализовать автомобили на еврономерах, которые были ввезены в Украину до 1 января 2018 года.
Кроме того, по ее словам, легализацию нужно ограничить, чтобы не пропустить очень старые авто, сообщает "24 канал".
В частности, при обсуждении соответствующего вопроса с представителям автомобильного сообщества, комитет предложил применить такую норму лишь к машинам, выпущенным после 2000 года.
Окончательных цен на такую легализацию Южанина не озвучила. Однако, по ее мнению, основой для расчета может стать “молдавский сценарий”, по которому льгота для растаможивания составила 70%.
Таким образом, для легализации автомобилей придется оплатить только 30% от действующих ставок.
В то же время некоторые участники встречи предлагали применить действующий ныне закон о льготном растаможивании автомобилей, отвечающих нормам Евро-5 (№3251) ко всем автомобилям независимо от возраста.
Еще один вариант – применить базовую ставку растаможки одного такого авто в 800 евро.
Представители организации, представляющие владельцев авто на еврономерах, пообещали согласовать свои позиции по озвученных предложений до следующей среды, 28 марта.
Как сообщал "Обозреватель", в Украине незаконно находится более 246,4 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией.
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