В Раде назвали варианты легализации авто на еврономерах

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина считает, что следует легализовать автомобили на еврономерах, которые были ввезены в Украину до 1 января 2018 года.

Кроме того, по ее словам, легализацию нужно ограничить, чтобы не пропустить очень старые авто, сообщает "24 канал".

В частности, при обсуждении соответствующего вопроса с представителям автомобильного сообщества, комитет предложил применить такую норму лишь к машинам, выпущенным после 2000 года.

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Окончательных цен на такую ​​легализацию Южанина не озвучила. Однако, по ее мнению, основой для расчета может стать “молдавский сценарий”, по которому льгота для растаможивания составила 70%.

Таким образом, для легализации автомобилей придется оплатить только 30% от действующих ставок.

В то же время некоторые участники встречи предлагали применить действующий ныне закон о льготном растаможивании автомобилей, отвечающих нормам Евро-5 (№3251) ко всем автомобилям независимо от возраста.

Еще один вариант – применить базовую ставку растаможки одного такого авто в 800 евро.

Представители организации, представляющие владельцев авто на еврономерах, пообещали согласовать свои позиции по озвученных предложений до следующей среды, 28 марта.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине незаконно находится более 246,4 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией.