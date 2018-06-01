УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

В работе Visa обнаружен глобальный сбой по всей Европе

2.1тЧитать новость на украинском

Международная платежная система Visa объявила о сбоях при проведении транзакций на территории Европы.

Как сообщает The Guardian, точные причины пока что не установлены, но клиенты Visa по всей Европе жалуются, что их платежи были отклонены.

"Мы расследуем причину и постараемся как можно быстрее разрешить ситуацию", — ответили в компании.

Новости
Самая популярная в мире: платежная система Apple Pay появится в Украине

"В настоящее время мы не можем принимать платежи по картам Visa по всей Европе. Никакие розничные торговцы не могут принимать карты Visa", — сообщил пресс-секретарь одного из крупнейших британских ретейлеров Marks&Spencer.

Читайте также на OBOZREVATELо радикальном решении Visa по Bitcoin.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги