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"В пятерке самых дорогих": стало известно, во сколько Крым обходится Путину

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Российская Федерация сообщила, что оккупированный Крым вошел в пятерку самых дотационных регионов.

"Бюджет республики, который губернатор Аксенов называет "бездефицитным", в 2019 году стал более обременительным для Москвы", – сообщает "Крымский канал" в Telegram.

В частности, объемы безвозмездных поступлений в 2019 году выросли до 144 млрд рублей (59,4 млрд гривен) против 131 млрд рублей (54 млрд гривен) в 2018 году.

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Одновременно с этим дыра в бюджете Севастополя за год увеличилась с 21,5 млрд рублей (9 млрд гривен) до 31 млрд рублей (12,8 млрд гривен).

Объемы безвозмездных поступлений в 2019 году выросли до 144 млрд рублей (59,4 млрд гривен)

Объемы безвозмездных поступлений в 2019 году выросли до 144 млрд рублей (59,4 млрд гривен)

"Крымский канал" в Telegram

Объемы безвозмездных поступлений в 2019 году выросли до 144 млрд рублей (59,4 млрд гривен)

Объемы безвозмездных поступлений в 2019 году выросли до 144 млрд рублей (59,4 млрд гривен)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Россия может себе позволить
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
После 23 лет оккупации инфраструктура Крыма в таком ужасном состоянии, что приводить ее в порядок надо будет еще очень долго.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
аяяй шароварники.Куда свой длинный нос суёте? ))))
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