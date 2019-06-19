"В пятерке самых дорогих": стало известно, во сколько Крым обходится Путину

Российская Федерация сообщила, что оккупированный Крым вошел в пятерку самых дотационных регионов.

"Бюджет республики, который губернатор Аксенов называет "бездефицитным", в 2019 году стал более обременительным для Москвы", – сообщает "Крымский канал" в Telegram.

В частности, объемы безвозмездных поступлений в 2019 году выросли до 144 млрд рублей (59,4 млрд гривен) против 131 млрд рублей (54 млрд гривен) в 2018 году.

Одновременно с этим дыра в бюджете Севастополя за год увеличилась с 21,5 млрд рублей (9 млрд гривен) до 31 млрд рублей (12,8 млрд гривен).

Объемы безвозмездных поступлений в 2019 году выросли до 144 млрд рублей (59,4 млрд гривен) "Крымский канал" в Telegram

Объемы безвозмездных поступлений в 2019 году выросли до 144 млрд рублей (59,4 млрд гривен)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал