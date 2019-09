В "Приват" нагрянули вооруженные люди: в банке разъяснили ситуацию

Сотрудники Соборного отделения полиции города Днепра в среду, 11 сентября, пришли с обысками в центральный офис ПриватБанка.

При этом в финансовом учреждении отметили, что это был скорее не обыск, а "визит" сотрудников полиции с автоматами, сообщили представители банка в комментарии OBOZREVATEL.

На данный момент правоохранители покинули помещение ПриватБанка.

"11 сентября в головной офис ПриватБанка в Днепре прибыла группа лиц при поддержке спецназа полиции для проведения обыска по определению Жовтневого районного суда города Днепра", – сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Основанием для определения стало "превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями".

"Вызывает обеспокоенность, что под обоснованием якобы "незаконности" привлечения рекрутинговых компаний, районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять все документы, связанные с юридической защитой банка", – заявили представители финучреждения.

В пресс-службе отметили, что ПриватБанк осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе своевременно предоставляет документы по решению судов.

"Проведение оперативных мероприятий по принудительной выемке нескольких документов с привлечением неоправданного количество спецназа полиции и неизвестных лиц банк расценивает как давление и препятствие нормальной работе офиса", – резюмировала пресс-служба.

Напомним, что 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

"Подана апелляционная жалоба на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу №826/7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства", – говорится в сообщении.

Кроме того, 24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

