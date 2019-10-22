В правительстве показали, как выглядит "дорога жизни" после ремонта: видео

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик отчитался о завершении капитального ремонта трассы Запорожье – Мариуполь.

Об этом он написал в Facebook. По словам чиновника, проделанная работа стала "рекордной для Украины" (для просмотра видео, доскролльте новость до конца).

Юрий Голик 112.ua

"130 километров, которые взялись сделать за 90 дней. Все работы "по асфальту" были закончены за 68 дней. Это рекорд Украины. На трассе работали 637 единиц техники и 1 086 человек. Спасибо каждому, кто работал на этой трассе и тем, кто сделал все, чтобы она была отремонтирована вся. "Дорога жизни", как называют эту трассу жители Мариуполя, превратилась из направления в нормальную дорогу. Далее — по всей стране", – заявил Голик.

Трасса Запорожье – Мариуполь была построена в 1962 – 1965 годах. С 1990-х годов она ни разу не ремонтировалась. Ремонт начался в 2016-м году, и за три года было отремонтировано всего 70 км.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал как в сети начали обсуждать тот факт, что на трассе "Киев – Одесса" некоторые недавно отремонтированные участки асфальта буквально "пошли волнами".

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