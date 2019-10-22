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22 октября • обновлено в 13:16
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В правительстве показали, как выглядит "дорога жизни" после ремонта: видео

1.4т Читать материал на украинском

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик отчитался о завершении капитального ремонта трассы Запорожье – Мариуполь.

Об этом он написал в Facebook. По словам чиновника, проделанная работа стала "рекордной для Украины" (для просмотра видео, доскролльте новость до конца).

Юрий Голик

Юрий Голик

112.ua

Новости
В Украине взялись за ремонт худшей трассы страны: опубликовано видео

"130 километров, которые взялись сделать за 90 дней. Все работы "по асфальту" были закончены за 68 дней. Это рекорд Украины. На трассе работали 637 единиц техники и 1 086 человек. Спасибо каждому, кто работал на этой трассе и тем, кто сделал все, чтобы она была отремонтирована вся. "Дорога жизни", как называют эту трассу жители Мариуполя, превратилась из направления в нормальную дорогу. Далее — по всей стране", – заявил Голик.

Трасса Запорожье – Мариуполь была построена в 1962 – 1965 годах. С 1990-х годов она ни разу не ремонтировалась. Ремонт начался в 2016-м году, и за три года было отремонтировано всего 70 км.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал как в сети начали обсуждать тот факт, что на трассе "Киев – Одесса" некоторые недавно отремонтированные участки асфальта буквально "пошли волнами".

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Темы
Дороги в Украине Ремонт дорог
Персона
Юрий Голик
Место
Украина Мариуполь
Теги
ремонт и строительство дорог ямы на дорогах
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