В правительстве отказались от оптимизма по росту ВВП Украины

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в ближайшие три года не превысит 4% в год.

Об этом говорится в таблице обновленного макропрогноза Кабинета министров. Сам документ в Facebook опубликовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко

В рамках первого сценария, Кабинет министров Украины хочет утвердить прогноз, согласно которому рост реального ВВП в 2020 году ожидается на уровне 3,7%. Именно этот сценарий будет заложен в проект госбюджета на 2020 год.

По второму сценарию, рост ВВП составит 4,8%. Этот сценарий был подготовлен Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, но не был учтен в проекте бюджета государства на 2020 год.

Кабмин также прогнозирует, что в 2021 году экономика Украины ускорится до 3,8%, а в 2022 году – до 4,1%. В то же время второй сценарий предусматривает, что в 2021 году экономика Украины ускорится до 5,5%, а в 2022 году – до 6,5%.

Напомним, ранее Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что ожидает рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 3,5 – 3,7% в 2020 году

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