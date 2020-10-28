В правительстве объяснили, почему средства для онкобольных передали на дороги

Кабинет министров перераспределил 61,6 млн грн, выделенных для онкобольных, на дороги во Львовской области, поскольку они не были реализованы в завершающемся бюджетном году.

Такое заявление сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время заседания правительства в среду, 28 октября.

В частности, в своем выступлении глава Кабинета министров Денис Шмыгаль обвинил СМИ в манипуляции из-за новости о распределении средств.

"Вчера была манипуляция о перераспределении средств, выделенных для онкобольных. Считаю, что должен прояснить этот вопрос. Во-первых, в 2020 году выделели рекордное количество средств на лечение онкобольных. В частности, на 40% больше чем в прошлом году. И в два раза больше, чем в 2018 году. С сентября наше правительство в 5 раз увеличило тариф на лечение и диагностику онкозаболеваний у детей. Очень хотелось бы слышать и о таких вещах тоже", – сказал премьер-министр.

Шмыгаль назвал манипуляцией новость о перераспределении средств для лечения рака Telegram Дениса Шмыгаля

Петрашко же пояснил, что в 2020 году должна быть реализована программа реконструкции лабораторий Национального института рака. Средства выделили еще в 2018-2019 годах, но не было ни одной подготовительной работы.

"Но только в этом году началась подготовка и, в частности, было проведено государственную экспертизу. Проект – не одного дня и он действительно непростой. Министерству здравоохранения нужно больше времени, чтобы его реализовать. Поэтому правительство при поддержке Минздрава поддержало решение комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов по перераспределению средств этой программы", – пояснил министр.

По его словам, такое решение принимают в три этапа:

сначала принимается решение комиссии, в составе которой есть народные депутаты и члены правительства;

затем, правительство принимает постановление, что и было сделано;

дальше – окончательное утверждение бюджетным комитетом.

"Стоит отметить, что средства для лаборатории диагностики будут предусмотрены в следующем году. И с этой целью мы сегодня дополнительно голосуем постановление №571 об изменениях, которое урегулирует вопрос возможной реализации проекта. Следует указать, что без такого перераспределения этот проект вообще не смог бы быть реализован", – подытожил Петрашко.

Как сообщал OBOZREVATEL, своим решением от 21 октября Кабмин передал на дороги во Львовской области 61,6 млн грн из бюджетной программы, которая предусматривала средства на совершенствование диагностики онкологических заболеваний.

Такое решение правительства вызвало резонанс в сети. Украинцы крайне негативно высказались о действиях Кабмина.