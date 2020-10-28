В правительстве объяснили, почему средства для онкобольных передали на дороги

Кабинет министров перераспределил 61,6 млн грн, выделенных для онкобольных, на дороги во Львовской области, поскольку они не были реализованы в завершающемся бюджетном году.

Такое заявление сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время заседания правительства в среду, 28 октября.

В частности, в своем выступлении глава Кабинета министров Денис Шмыгаль обвинил СМИ в манипуляции из-за новости о распределении средств.

"Вчера была манипуляция о перераспределении средств, выделенных для онкобольных. Считаю, что должен прояснить этот вопрос. Во-первых, в 2020 году выделели рекордное количество средств на лечение онкобольных. В частности, на 40% больше чем в прошлом году. И в два раза больше, чем в 2018 году. С сентября наше правительство в 5 раз увеличило тариф на лечение и диагностику онкозаболеваний у детей. Очень хотелось бы слышать и о таких вещах тоже", – сказал премьер-министр.

Новость дополняется...