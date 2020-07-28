Украина может отказаться от кредитов МВФ, – Стефанишина

Украине после окончания программы stand-by с МВФ могут больше не понадобиться следующие займы.

Об этом в интервью "Сегодня" заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.

"Я очень надеюсь, что Украине не понадобятся следующие макрофинансовые программы или программы МВФ. Те средства, которые мы можем привлечь, будут направлены на внедрение реформ, которые позволят Украине не быть заемщиком. Но, с другой стороны, международные партнеры будут всегда поддерживать Украину. Если будет необходимость привлечь новую программу кредитования, я уверена, Еврокомиссия пойдет нам навстречу. Однако, надеюсь, мы не будем обращаться за дополнительной помощью", – пояснила чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Международный валютный фонд объявил, что отказывается от долгосрочной программы EFF для Украины и заменяет ее на 18-месячную программу финансирования stand-by, которая поможет справиться с последствиями пандемии COVID-19 в экономике и здравоохранении.

Украина в рамках новой программы stand-by может получить от МВФ 5 млрд долларов в течение следующих 18 месяцев.