В Польше задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака

В Польше задержали бывшего председателя "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин на своей странице в Twitter. Новака подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Славомира Новака задержали в Польше Twitter Станислава Зарина

"Гданьское Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего члена Сейма Республики Польша, бывшего министра транспорта, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Н., а также Дариуша С., бывшего командира JW GROM и предпринимателя из Гданьска Яцека П.". Зарин пообещал раскрыть детали позже.

Польское издание PAP отмечает, что "бывший министр транспорта Славомир Н. был задержан по подозрению в управлении организованной преступной группой".

Новак с 2011 по 2013 год работал в должности министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве премьера Дональда Туска. Также он занимал должность председателя "Укравтодора" до 2019 года.

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