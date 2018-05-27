"В политике друзей нет": названы главные предпосылки для снятия санкций с России

Запад в ближайшем будущем не пойдет на отмену санкций против России, но это не гарантирует единства в этом вопросе в дальнейшем.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по международным вопросам Александр Мусиенко.

"Не думаю, что санкции будут отменятся, потому что есть давление США, и в самой Европе есть определенное давление на отдельные страны, что эти санкции нужно сохранять. Были попытки у итальянцев, греков заблокировать (продление санкций. - Ред), но что-то не выходит у них. Но нужно понимать, что есть очень прагматичные люди, которые действуют только в своих интересах. Им не будет болеть Украина, им болит за свою страну, где они будут пытаться проводить свою политику, потому что они там будут избираться", - отметил он.

Именно отечественная дипломатия должна прикладывать максимум усилий, чтобы подобные разговоры звучали реже, считает Мусиенко.

"Нужно понимать, что свою национальную политику нужно строить на основе того, что друзей в международной политике нет и не бывает. Есть союзники. Они бывают постоянными или временными, а получать этих союзников – это работа, это дипломатическое задание", - подчеркнул эксперт.

По его словам, облегчить эту работу дипломатии могло бы усиление страны во всех сферах.

"Когда говорят о "Северном потоке-2", мы почему-то плачемся и говорим, как это плохо, "не возьмем 2 млрд за транзит". А нам нужно пойти к американцам и сказать, давайте с помощью ваших инвестиций построим СПГ-терминал у нас под Одессой. Будем покупать катарский и ваш газ. Давайте говорить об энергоэффективности с помощью тех же европейцев. А мы ходим и говорим: "Ой, не заберите наш транзит". Извините, это не политика. Она должна быть активной, а не такой пассивной", - заключил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.