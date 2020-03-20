В Пенсионном фонде рассказали, что может повлиять на снижение пенсии

В Украине бывают случаи, когда пенсия может уменьшиться у человека, который заключил договор и добровольно уплатил страховые взносы.

Об этом рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения ПФУ Галина Мастюгина, сообщает газета "Пенсионный курьер".

В ПФУ рассказали, что влияет на размер пенсий Аргументы и факты

По ее словам, к ней обратился мужчина и рассказал, что в 2012 году он заключил договор и оплатил себе страховые взносы за те периоды 2004 года, когда не работал (единоразово), а когда в 2017 вышел на пенсию, то через этот добровольный договор коэффициент его заработка уменьшился. Мастюгина отметила, что мужчина заплатил взносы, после чего ему зачислили в стаж и учли его в период, за который определяется заработок.

"Дело в том, что согласно статье 40 Закона 1058 (в редакции, действующей на момент назначения вам пенсии) в случае единовременной уплаты единого взноса за предыдущие периоды, в которые лицо не подлежало обязательному государственному страхованию, при определении коэффициента заработной платы за месяц, за который было осуществлено единовременное уплату взноса учитывается средняя зарплата за месяц, в котором заключен договор о добровольном участии. То есть 2012 года вы заключили договор и оплатили взносы, в персонификации появился стаж за 2004 год, и этот стаж вам засчитали", - подчеркнула чиновница.

Таким образом, применяя нормы законодательства, действующего на момент назначения пенсии, коэффициент заработка за этот период определили с применением показателя средней заработной платы за тот месяц 2012 года, когда был заключен договор.

"Вероятно, это снизило коэффициент зарплаты, с которой определен размер вашей пенсии", - объяснила Мастюгина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже в ближайшие несколько месяцев массово повысят пенсии. С апреля будут начислять разовые выплаты, а с мая – проведут индексацию.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram