В Пенсионном Фонде дыра в 17 млрд: что будет с выплатами

Расходы Пенсионного фонда за январь-октябрь превысили доходы на 17,3 млрд гривен. Эксперты бьют тревогу – ПФУ банкротят намеренно и уже скоро нас ждет коллапс солидарной системы.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, октябрь стал первым месяцем года, где доходы и расходы на одном уровне – 39,9 млрд грн.

Общие доходы ПФУ:

за 10 месяцев 2020 года – 378 млрд грн

за 10 месяцев 2019 года – 354 млрд грн

Таким образом в этом году фонд заработал на 6,8% больше, по сравнению с прошлым. Расходы с начала года составили более 395 млрд грн.

Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дотаций из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 226,7 млрд, то есть 60%. В 2019-м эта доля составляла 55,5%.

Как ПФУ ведут к банкротству

В Украине всего за год, с июля прошлого года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек.

Сейчас для большинства украинцев такие изменения незаметны: пенсии платили и будут платить. Но вот проблемы в Пенсионном фонде накапливаются.

В 2021-м из общей казны придется перевести рекордные 203,8 млрд грн. Экс-министр соцполитики Андрей Рева подытожил: это путь к банкротству солидарной пенсионной системы. И, по его мнению, это делается намеренно.

"С теневой экономикой никто не борется. Не надо придумывать велосипед – не надо без подкреплений доходами увеличивать расходы. Хочу, чтобы все понимали: я за то, чтобы росли пенсии и выплаты. Но нельзя урезать доходы и повышать вместе с тем расходы. Как повысить доходы? Это может быть повышение минимальной и основной зарплат, детенизация. Обязательно должны быть жесточайшие меры по отношению к тем, кто нанимает людей и не оформляет их на работу", – рассказал Рева.

Старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко рассказывает OBOZREVATEL: наличие дефицита Пенсионного фонда вполне нормальная ситуация. При этом стоит разделять "чистый" и "общий дефицит". Дело в том, что когда государство гарантирует всем пенсию в размере не меньше прожиточного минимума, доплаты отдельным категориям и т.д., все эти расходы должны идти в отдельной строке бюджета страны, а не закладываться в расходы Пенсионного фонда. Сейчас же все государственные гарантии оплачивает ПФУ, но получает на это деньги из общей казны. Помимо этого, из бюджета компенсируют и разницу между доходами и расходами на те пенсии, которые без каких-либо доплат заработали украинцы.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал до 2030 года установить среднюю зарплату почти в $900 (25,5 тыс. гривен), а пенсию – почти в $300 (8,5 тыс. грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине дефицит Пенсионного фонда (ПФУ) в 2021-м достигнет рекордной отметки. Без кардинальных изменений ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока вся солидарная система не окажется под угрозой банкротства.