В ОРДЛО перестали выплачивать пенсии, – Human Rights Watch

Валентина Гембарская Экономика 10:38, 3.08.2020 Обновлено: 10:42, 3.08.2020

На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей людям перестали выплачивать пенсии из-за карантина, введенного в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в сайте правозащитной организации Human Rights Watch. Отмечается, что ограничения вызывают трудности для пенсионеров, которые все еще должны пересекать блокпосты, чтобы забрать пенсию.

"Связанные с пандемией ограничения сделали плохую ситуацию еще хуже, почти полностью отрезав доступ к пенсиям и обрекая многих пожилых людей на борьбу за то, чтобы оплатить даже базовые продукты питания", – заявила исследовательница HRW в Европе и Центральной Азии Лора Миллс.

Коронавирусные ограничения означали, что в течение четырех месяцев пенсионерам пришлось резко сократить потребление пищи, использование лекарств и необходимых средств гигиены.

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