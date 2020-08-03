В ОРДЛО перестали выплачивать пенсии, – Human Rights Watch
В ОРДЛО перестали выплачивать пенсии.
На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей людям перестали выплачивать пенсии из-за карантина, введенного в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Об этом говорится в сайте правозащитной организации Human Rights Watch. Отмечается, что ограничения вызывают трудности для пенсионеров, которые все еще должны пересекать блокпосты, чтобы забрать пенсию.
"Связанные с пандемией ограничения сделали плохую ситуацию еще хуже, почти полностью отрезав доступ к пенсиям и обрекая многих пожилых людей на борьбу за то, чтобы оплатить даже базовые продукты питания", – заявила исследовательница HRW в Европе и Центральной Азии Лора Миллс.
Коронавирусные ограничения означали, что в течение четырех месяцев пенсионерам пришлось резко сократить потребление пищи, использование лекарств и необходимых средств гигиены.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо выступил за восстановление выплаты украинских пенсий жителям ОРДЛО.
В конце ноября 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Россией Донбасса.
Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко считает, что пенсии на оккупированные Россией территории может доставлять ОБСЕ.
Бывший глава Минсоцполитики Андрей Рева заявил, что такой шаг может привести к вечному конфликту на Донбассе.
Он добавил, что жители оккупированных районов Донбасса имеют законное право на получение пенсий от Украины, однако выплаты там возобновятся только после возвращения территорий под украинский контроль.