Зеленский без премии, а Богдан без зарплаты: озвучены оклады в ОПУ

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан не получил в ноябре зарплату в размере 46 тыс. гривен. В то же время президент Владимир Зеленский и заместители Богдана получили ноябрьские деньги. Главе государства была начислена зарплата исключительно в размере должностного оклада – 28 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами, передают "Українські Новини". Отмечается, что сумму ему начислили, но не выплатили без указания причины.

"Руководителю Офиса президента Украины Богдану А. И. в ноябре 2019 года начислено заработную плату в сумме 46 022 грн. После удержания обязательных налогов и сборов в сумме 8 974 гривни заработную плату депонировано", – пояснили в ведомстве.

Депонированная зарплата – это денежные средства, полученные предприятиями для оплаты труда сотрудника, но не выплаченные в установленный срок (в течение 3 рабочих дней).

Зарплаты в ОПУ

При этом Зеленский получил только сумму оклада – без надбавок и премий. "Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту Украины не установлено", – говорится в документе.

При этом из начисленной суммы было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов. Таким образом выплаченная Зеленскому зарплата за ноябрь составила 22 540 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, месячная зарплата главы Службы безопасности Ивана Баканова составляет 57 тысяч гривен.

При этом Баканов зарабатывает больше, чем Зеленский. За октябрь Зеленский получил 28 тысяч гривен, а Богдан заработал более 39 тысяч.

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