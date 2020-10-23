В ОПОРЕ назвали стоимость опроса Зеленского в день выборов

Ориентировочная сумма расходов на проведение инициированного президентом Владимиром Зеленским опроса 25 октября составила 103 млн грн.

Об этом сообщила глава правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает "Укринформ". По ее словам, из этой суммы около 75 млн грн планируется направить на работу волонтеров, которые будут работать у входа на избирательные участки.

"Мы недавно получили первичную информацию, в том числе от компаний, которые сейчас проводят рекрутинги людей для организации этого опроса. Планируется обеспечить все избирательные участки, возле входа в них проводить опрос граждан по пяти вопросам от президента. Общее количество расходов, по нашим данным, которые поступали непосредственно из компаний-организаторов этого процесса, составляет около 75 млн грн, если говорить о непосредственно полевой части, исключительно расходы на работу и организацию работы волонтеров у входа на избирательные участки", – отметила Айвазовская.

По информации ОПОРЫ, привлеченным к проведению опроса лицам может быть выплачено 1 200 грн по гражданско-правовому договору, в то же время опрос проводится одной из социологических организаций.

"Если речь идет о гражданско-правовых соглашениях, то к ним надо добавить еще 40% налоговых сборов различного типа, которые нужно уплатить в бюджет. Соответственно, ориентировочное количество расходов составляет 103 млн грн, если мы говорим о сумме, из которой еще будут уплачены налоги, а также компенсировано 40 грн координаторам за каждого дополнительно приведенного человека", – уточнила Айвазовская.

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