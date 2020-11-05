Из-за коронавируса обвалился спрос на нефть: ждать ли отрицательных цен

В мире из-за нового локдауна в связи с вспышкой коронавируса вновь начал падать спрос на нефть. Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК начали обсуждать новые вероятные сокращения добычи.

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет издание Wall Street Journal. По версии собеседников издания, есть вероятность, что в рамках соглашения идут разговоры о введении более жесткой квоты.

При этом в России признали, что нового стремительного роста цен ждать не стоит.

"Утром в среду январские фьючерсы на нефть Brent и WTI на лондонской бирже ICE выросли на 2,5% и 3,2% соответственно, несмотря на общую пандемическую тревожность. Но ждать дальнейшего стремительного роста нефтяных цен, скорее всего, не стоит. Восстановлению нефтяного рынка мешает множество факторов, в том числе – новые карантинные ограничения в Европе", – сказано в материале "Газеты.Ru".

Отмечается, что несмотря на усиление ограничительных мер в ряде стран, в первую очередь – в Европе, такого падения спроса на нефть, как было весной, сейчас не наблюдается.

"Однако это не означает, что в целом на рынке есть поводы для чрезмерного оптимизма. Эксперт пояснил, что проблема переизбытка нефти в мире до сих пор остается – значительные объемы нераспроданной нефти все еще находятся в хранилищах (в первом полугодии запасы доходили до 1,5 млрд баррелей). И если спрос по всему миру снова начнет резко падать, ключевым игрокам на нефтяном рынке опять придется сокращать добычу", – пишет издание.

Собеседник издания из Института национальной энергетики Александр Фролов предположил, что если нынешняя динамика на рынках сохранится, возвращения к весенним квотам в рамках соглашения ОПЕК+ и России не случится. По его словам, на данный момент ничего не предвещает такого сценария.

"Однако нефтетрейдеры на всякий случай уже подготовились к самому плохому сценарию. С понедельника, 2 ноября, Мосбиржа ввела механизм торговли нефтяными фьючерсами Brent при отрицательных ценах, а ранее подобная возможность открылась и для контрактов по американской WTI", – сказано в материале.

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