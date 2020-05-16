В Крыму популярный пляж превратился в черную жижу: фото экологического бедствия

В Черное море возле села Угловое в Бахчисарайском районе в оккупированном Россией Крыму сливают в Черное море отходы.

Об этом пишут местные жители в соцсетях.

"Возможно сливают, возможно отходы... А какие есть еще варианты?", – пишут пользователи в Twitter.

Ручей Улук-Ол Скриншот

Вместо прозрачного ручья Улук-Ол — черная жижа. По словам активистов, возможная причина загрязнения — сброс отходов винного завода, находящего поблизости. Между тем, представители оккупационных властей утверждают, что черная вода — результат исключительно технических работ. Никто, по их словам, ручей не загрязняет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму фактически сорвано начало курортного сезона из-за коронавируса. Владельцы апартаментов и гостиниц говорят, что в июне туристов почти не будет. А "власти" полуострова собираются заполнить пустующие пансионаты и санатории самими крымчанами.