В оккупированном Донецке местные жители пожаловались на низкие зарплаты и высокие цены, что привело к растущему уровню бедности.

Об этом сказано в материале "Комсомольской правды". По словам журналиста издания, рыночный ассортимент за три месяца изрядно оскудел.

Отмечается, что продукты на прилавках присутствуют, но вот платежеспособность населения сильно упала.

"Сказывается отсутствие украинских пенсий и зарплат, а помноженное на задержку местных выплат и частенько пустующие банкоматы местного "банка", куда капает зарплата бюджетников и соцвыплаты все это вкупе рисует печальную картину действительности в так называемой "ДНР", – сказано в тексте.

В "ДНР" признались о жизни в бедности

Отмечается, что в небольших городках и селах "ДНР" ситуация еще хуже, чем в оккупированном Донецке.

"У нас (на оккупированных территориях. – Ред.) очень любят рассказывать, что здесь все дешевле чем "на Украине" – и продукты, и коммуналка, и все остальное. Только забывают сказать, что и зарплата здесь тоже "дешевле". Получать 10-12 тысяч рублей (3800-4600 грн) в месяц – для многих это счастье. А 20 тысяч (7800 грн) – это уже можно сказать, зажиточный человек. Все что выше – это значит человек работает "при должности", то есть при "руководстве". И к этой "огромной" зарплате есть довесок – в этом случае человеку закрыт выезд на подконтрольные территории Украины. Да, за шесть лет мы начинаем привыкать к бедности. А по-другому это назвать нельзя…" – рассказал житель Донецка Анатолий.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство жителей оккупированного Донецка живут на зарплату от 6 до 14 тыс. рублей (от 2,3 до 5,5 тыс грн), страдают от криминала, а за нарушение комендантского часа могут до утра попасть в застенки "милиции ДНР".