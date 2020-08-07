В порту "Южный" хранят 10 тысяч тонн селитры: найдена схожесть с Бейрутом
В порту "Южный" (находится в одноименном поселке в Одесской области) находится 9,6 тысяч тонн селитры в биг-бегах.
Об этом сообщается на сайте АМПУ. В то же время издание "Думская" указывает, что таким же образом похожий груз хранили на складе в Бейруте, где произошел жуткий взрыв.
При этом в Администрации морских портов заявили, что груз лежит "с соблюдением всех технологических норм" и не может взорваться, как в Бейруте.
"Аммиачная селитра расфасована в биг-беги. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических условий", — заявили в АМПУ.
По данным портовиков, опасность представляет лишь перевалка селитры навалом. Но они утверждают, что такой способ в "Южном" никогда не использовался.
Отметим, что на фото склада с селитрой из Бейрута, которое было сделано незадолго до взрыва, видно, что груз там также хранился в биг-бегах. Правда, пакеты с нитратом аммония там пролежали уже 7 лет, их целостность нарушилась, а часть содержимого из гранулированного состояния перетерлась в порошок.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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