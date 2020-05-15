В Одесской области засуха уничтожила почти все посевы: что теперь будет

Валентина Гембарская Экономика 15:24, 15.05.2020 Обновлено: 15:56, 15.05.2020

В Одесской области засуха уничтожила 80% посевов, а остальная часть зависит от дождей в ближайшие недели.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий в Facebook. Он заявил, что треть посевов северной части Одесской области полностью погибла, развитие еще трети посевов зависит от того, будут ли дожди в следующие две недели и еще с трети можно собрать урожай.

"В этом регионе засуха фактически продолжается с прошлого года. Здесь минимум 80% погибших посевов, во многих случаях 100%. Перспективы пересева отсутствуют, поскольку влаги в почве нет, поэтому аграрии ждут посева озимых в следующем году в августе-сентябре при условии поступления дождей" , – сказано в сообщении.

Засуха

По его словам, люди волнуются сейчас не столько за свои доходы, как о возможности выплатить арендную плату за паи, за счет которых живет большинство крестьян, и обеспечить регион продовольствием. Поступления в местные бюджеты тоже существенно уменьшатся, отметил он.

Сообщается, что критическим для аграриев является наличие средств на следующий сезон, чтобы продолжать работу.

"В этом году ожидаем 65-68 млн т зерновых. Благоприятная погода в последние дни повлияла на улучшение показателей урожайности. По предварительным оценкам, заактировано 30,5% потерь озимых культур в Одесской области, однако важно, что это не повлияет на общую ситуацию по Украине. Общие потери к совокупной выручке по всейстране составляют до 2%", – сообщает заместитель министра.

Минэкономики предлагает несколько путей решения вопроса потерь урожая:

  1. Изменения в Постановление №300, которые позволяют аграрным производителям без привязки к обороту, получить компенсацию процентов по кредитам. Уже в июне они могут подать документы и получить компенсацию.

  2. Совместно с ГНС готовится разъяснения относительно механизма списания посевов, в результате которого будет начисляться НДС на эту операцию.

  3. Министерство будет предлагать Комитету Верховной Рады по аграрным и земельным вопросам предоставить дотацию производителям сельскохозяйственной продукции на единицу обрабатываемых площадей, которые были потеряны в результате погодных условий. Сейчас анализируется размер такой поддержки, по предварительным оценкам это сумма в 5000 грн на га. Для того, чтобы получить помощь производителям нужно будет собрать минимальный пакет документов, который покажет потери и подтвердит факт стихийного бедствия.

  4. Выделение субвенции местным бюджетам.

  5. Развитие орошения, поскольку это в целом надежда этого региона. Комитет Верховной Рады по аграрным и земельным вопросам поддержал изменения в закон о господдержке компенсации стоимости электроэнергии при орошении.

  6. Поскольку для Одесской области важно виноградарство, Минэкономики будет активно стимулировать развитие садоводства. Сейчас есть соответствующие программы государственной поддержки на 2020 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине закрытие рынков из-за карантина привело к тому, что упали цены на овощи, а фермеры отказываются убирать урожай с полей. Таким образом им выгоднее было просто оставить урожай гнить на полях.

При этом в некоторых областях из-за дождей и похолодания может вырасти урожай зерновых. Так, за первую неделю мая в западных областях уже успела выпасть месячная норма осадков, также к этой отметке приближается Киевская область.

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