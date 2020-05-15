В Одесской области засуха уничтожила почти все посевы: что теперь будет

В Одесской области засуха уничтожила 80% посевов, а остальная часть зависит от дождей в ближайшие недели.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий в Facebook. Он заявил, что треть посевов северной части Одесской области полностью погибла, развитие еще трети посевов зависит от того, будут ли дожди в следующие две недели и еще с трети можно собрать урожай.

"В этом регионе засуха фактически продолжается с прошлого года. Здесь минимум 80% погибших посевов, во многих случаях 100%. Перспективы пересева отсутствуют, поскольку влаги в почве нет, поэтому аграрии ждут посева озимых в следующем году в августе-сентябре при условии поступления дождей" , – сказано в сообщении.

Засуха

По его словам, люди волнуются сейчас не столько за свои доходы, как о возможности выплатить арендную плату за паи, за счет которых живет большинство крестьян, и обеспечить регион продовольствием. Поступления в местные бюджеты тоже существенно уменьшатся, отметил он.

Сообщается, что критическим для аграриев является наличие средств на следующий сезон, чтобы продолжать работу.

"В этом году ожидаем 65-68 млн т зерновых. Благоприятная погода в последние дни повлияла на улучшение показателей урожайности. По предварительным оценкам, заактировано 30,5% потерь озимых культур в Одесской области, однако важно, что это не повлияет на общую ситуацию по Украине. Общие потери к совокупной выручке по всейстране составляют до 2%", – сообщает заместитель министра.

Минэкономики предлагает несколько путей решения вопроса потерь урожая:

Изменения в Постановление №300, которые позволяют аграрным производителям без привязки к обороту, получить компенсацию процентов по кредитам. Уже в июне они могут подать документы и получить компенсацию. Совместно с ГНС готовится разъяснения относительно механизма списания посевов, в результате которого будет начисляться НДС на эту операцию. Министерство будет предлагать Комитету Верховной Рады по аграрным и земельным вопросам предоставить дотацию производителям сельскохозяйственной продукции на единицу обрабатываемых площадей, которые были потеряны в результате погодных условий. Сейчас анализируется размер такой поддержки, по предварительным оценкам это сумма в 5000 грн на га. Для того, чтобы получить помощь производителям нужно будет собрать минимальный пакет документов, который покажет потери и подтвердит факт стихийного бедствия. Выделение субвенции местным бюджетам. Развитие орошения, поскольку это в целом надежда этого региона. Комитет Верховной Рады по аграрным и земельным вопросам поддержал изменения в закон о господдержке компенсации стоимости электроэнергии при орошении. Поскольку для Одесской области важно виноградарство, Минэкономики будет активно стимулировать развитие садоводства. Сейчас есть соответствующие программы государственной поддержки на 2020 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине закрытие рынков из-за карантина привело к тому, что упали цены на овощи, а фермеры отказываются убирать урожай с полей. Таким образом им выгоднее было просто оставить урожай гнить на полях.

При этом в некоторых областях из-за дождей и похолодания может вырасти урожай зерновых. Так, за первую неделю мая в западных областях уже успела выпасть месячная норма осадков, также к этой отметке приближается Киевская область.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!