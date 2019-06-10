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В Одессе продадут крупный стадион "Черноморец": озвучена стартовая цена

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу стадион "Черноморец" в Одессе.

Стартовая цена реализации – 3,67 млрд гривен. Торги состоятся 25 июня в виде "нидерландского аукциона", то есть со снижением цены, говорится на сайте ФГВФЛ.

Нежилая недвижимости, размещенная в историческом центре Одессы, продается единым лотом. Ее общая площадь составляет 80 289 кв. м.

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В ФГВФЛ отмечают, что стадион "Черноморец" – крупнейший на юге Украины. Комплекс зданий и сооружений включает:

  • спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения;

  • бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 758 кв. м;

  • фитнес-центр общей площадью 4 300 кв. м;

  • отель общей площадью 9 817 кв. м;

  • подземный паркинг;

  • другие здания и помещения, указанные в техническом паспорте.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу стадион "Черноморец"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу стадион "Черноморец"

ФК "Черноморец"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурсов по продаже Одесского припортового завода, Сумыхимпрома, Оснастки, пяти облэнерго и ряда других крупных предприятий.

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Место
Украина
Теги
Фонд гарантирования вкладовстадион Черноморец
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