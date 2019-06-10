В Одессе продадут крупный стадион "Черноморец": озвучена стартовая цена

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу стадион "Черноморец" в Одессе.

Стартовая цена реализации – 3,67 млрд гривен. Торги состоятся 25 июня в виде "нидерландского аукциона", то есть со снижением цены, говорится на сайте ФГВФЛ.

Нежилая недвижимости, размещенная в историческом центре Одессы, продается единым лотом. Ее общая площадь составляет 80 289 кв. м.

В ФГВФЛ отмечают, что стадион "Черноморец" – крупнейший на юге Украины. Комплекс зданий и сооружений включает:

спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения;

бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 758 кв. м;

фитнес-центр общей площадью 4 300 кв. м;

отель общей площадью 9 817 кв. м;

подземный паркинг;

другие здания и помещения, указанные в техническом паспорте.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу стадион "Черноморец" ФК "Черноморец"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурсов по продаже Одесского припортового завода, Сумыхимпрома, Оснастки, пяти облэнерго и ряда других крупных предприятий.

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