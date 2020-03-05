В Одессе скандальный отель Минобороны попал в руки сторонников Труханова

Здание одесской гостиницы "Витязь", которым владеет Министерство обороны Украины, перешло в частные руки.

Как сообщает Думская, в отеле начались ремонтные работы. А в Минобороны заявили, что в нем планировали поселить военнослужащих контрактной службы. Тем не менее, в конце 2018 года здание передали в аренду на десять лет ЧП "Дом бытовых услуг". Как стало известно, в бывшей гостинице разместят химчистку, парикмахерскую, сервис по ремонту радио и видеоаппаратуры, электротехники и бытовых приборов, ремонту одежды и обуви, а также реставрации ковров.

Учредителями "Дома бытовых услуг" являются экс-депутат Одесского горсовета Андрей Губанков, его отец Юрий Губанков и житель Ряснополя Александр Козлов. Андрей Губанков был депутатом Одесского горсовета шестого созыва от Партии регионов. Входил в состав депутатской группы сторонников Геннадия Труханова "Доверяй делам".

Гостиница "Витязь" перешла в чвстные руки dumskaya.net

В феврале 2020 года ЧП "Дом бытовых услуг" получило разрешение на реконструкцию. Как стало известно InfoResist, квартирно-эксплуатационному управлению (КЭУ) Минобороны военными было предложено обменять это здание на 100 смарт-квартир. Их предлагалось использовать как служебно-должностное жилье.

Была найдена компания, которая была готова провести такой обмен, более того, квартиры были уже построены. Само здание находится в плохом состоянии, там старая планировка и использовать его для размещения военных неудобно.

Ценность представляет лишь земля — здание находится в центре города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что детективы НАБУ завершили расследование против городского головы Одессы Геннадия Труханова. Он, по данным следствия, не задекларировал имущество на общую сумму более 51 млн грн.

В октябре 2017 года НАБУ провело у Труханова обыски в рамках двух уголовных производств "по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета".

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