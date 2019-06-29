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В ЕС придумали дерзкий способ обхода санкций США

1.8тЧитать материал на украинском

Франция, Германия и Великобритания заявили о запуске платежной системы INSTEX, которая позволит проводить финансовые операции с Ираном в обход санкций США.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС, об этом стало известно в ходе заседания группы стран-подписантов соглашения с Ираном.

"Франция, Германия и Великобритания проинформировали участников о том, что INSTEX является оперативным и доступным для всех государств-членов ЕС и первые операции обрабатываются... Они подтвердили, что некоторые страны-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX как акционеров, специального назначения, направленного на облегчение законного бизнеса с Ираном. Они также работают над открытием INSTEX для экономических операторов из третьих стран", - говорится в заявлении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в мае прошлого года США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном, вернув против него санкции.

Однако в ЕС продолжают выполнять соглашение с Ираном. В частности, в январе Франция, Германия и Великобритания заявили о начале работы над платежной системой, которая позволит проводить финансовые операции с Ираном в обход санкций США.

В присоединению к работе этой системы ранее выражали заинтересованность РФ и Китай.

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Тема
Снятие санкций с Ирана
Место
Иран
Теги
СШАЕвросоюзсанкции
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