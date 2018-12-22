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В обход санкций: Италия поставила оборудование для завода в Крыму

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Итальянская компания Bertolaso подтвердила факт поставки оборудования для нового завода агрофирмы "Золотая Балка" в аннексированном Россией Крыму.

В частности, в обход санкций два месяца назад "Золотой Балке" для завода в Севастополе доставили машину для мойки, наполнения и закупоривания бутылок, сообщают "Крым. Реалии".

"Контракт подписан с Россией, агрофирма "Золотая Балка" – Россия, но мы знали, что наш товар был предназначен для установки на крымском предприятии. Сначала заказ был оформлен с "Золотой Балкой" с офисом в Крыму, потом адрес фирмы поменялся, и по просьбе клиента окончательный контракт о продаже подписали с Россией", – заявил представитель коммерческого отдела компании Bertolaso Лука Карасси.

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По его словам, Bertolaso делает все законно и не видит ничего подозрительного.

"Мы продаем машинное оборудование разным клиентам, а где они его устанавливают – нас не интересует. Мы рассматриваем Крым как благоприятный регион для ведения бизнеса с большим потенциалом для развития. Если вы спрашиваете о санкциях и моральной стороне вопроса, я заканчиваю разговор", – отметил Карасси.

При этом посольство Украины в Италии назвало поставки оборудования в аннексированный Крым нарушением европейского законодательства. Дипломаты уже направили запросы с просьбами объяснить сотрудничество с фирмой "Золотая балка", однако ответов пока нет.

В Министерство иностранных дел Италии также направили вербальную ноту с просьбой принять меры для предотвращения нарушения итальянскими компаниями санкционного режима Евросоюза.

В обход санкций: Италия поставила оборудование для завода в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что крупная логистическая компания DHL продолжает вести свою деятельность в аннексированном Крыму. При этом в немецкой компании отмечают, что они предлагают ограниченные услуги поставок, и таким образом DHL якобы действует в соответствии с принятыми правовыми нормами.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаСанкции против России
Место
Украина
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
В отсоситворец их!
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Галицький Данило
Галицький Данило
И всё-таки родственные зёрнышка коричневых итальянских фашистов и кацапских коммунистов дают ростки.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Федоров Федор, теперь правильно говорить не ФЕКАЛЬНОЕ , а АВТОФЕКАЛЬНОЕ )))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Галицький Данило, у ха ха .Зигующие фаны штепки кошкодава обиделись?Ну соберитесь очередное фекальное шествие в знак протеста)
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