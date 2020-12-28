В НБУ возмутились поступком Рожковой накануне приезда миссии МВФ

В Нацбанке возмущены, что первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова и ее коллега Дмитрий Сологуб подали иск против совета НБУ накануне визита миссии МВФ в Украину.

Об этом заявил глава совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook. По его словам, он узнал об иске с удивлением.

"Поскольку сам иск официально к нам еще не поступил, то остается только догадываться о его сути: идет ли речь об обжаловании вынесенного выговора, действительно ли Рожкова и Сологуб хотят отсудить себе многомиллионные премии, как пишут некоторые СМИ", – написал Данилишин.

Он подчеркнул, что у Рожковой и Сологуба было несколько месяцев на поиск конструктивной тональности отношений с советом НБУ: на обжалование взысканий и финансовых претензии к работодателям.

"Все-таки – заместитель председателя НБУ – наемный клерк, который утверждается советом по подаче главы НБУ. И совет имеет право как похвалить, так и наказать за определенные действия. А наказывать есть за что – от "банкопада" – крупнейшей авантюры периода 2014-2018 годов, которая вместе со спецоперацией по известному банку забрала почти 38% потерь ВВП, до манипуляций с процентными ставками, которые существенно притормозили развитие экономики, начиная с 2017 года", – написал Данилишин.

Он считает, что подача иска Рожковой и Сологубом накануне визита миссии МВФ произошла не просто так.

"Не забыли еще аналогичный демарш господина Смолия, когда были сорваны многомиллиардные заимствования по приемлемым процентам! Госпожа Рожкова в свое время была задействована в переговорных процедурах с руководством фонда, и хорошо знает все чувствительные моменты взаимного общения и, похоже, решила все эти "знания" задействовать. Поэтому я делаю вывод, что цель этого юридического демарша – ослабить позиции украинской стороны в переговорах с представителями МВФ", – сказано в сообщении.

Данилишин публично обратился к Рожковой и Сологубу, пытаясь утихомирить конфликт в публичной плоскости.

"Я призываю коллег вернуться в формат экспертной дискуссии. Надеюсь, что Рожковой и Сологубу хватит самоуважения и профессионального достоинства не устраивать в дальнейшем информационных войн, фейковых вбросов компромата, так как этот год оказался и так слишком сложным для финансовой системы страны. Очередные манипуляции со стороны некоторых чиновников НБУ ей выдержать будет непросто", – заключил глава совета НБУ.

В совете НБУ возмутились иском Рожковой Facebook Данилишина

В совете НБУ возмутились иском Рожковой Facebook Данилишина

Напомним, 24 декабря стало известно, что Рожкова подала иск против совета НБУ. Она требует отменить выговор, который еще несколько месяцев назад получила от работодателя.

Так, Екатерина Викторовна пошла по стопам Юрия Витренко и стала вторым топ-менеджером, кто решился на войну со своим же руководством.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу.

"...за нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТа Украины: объявить выговор Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Выразить недоверие Рожковой и Сологубу", – сообщили в НБУ.

Как рассказал член совета НБУ Василий Горбаль, совет НБУ выразил им недоверие и объявил выговор за публичные высказывания в СМИ. Решение приняли практически единогласно.

"Такое решение было связано с недавними публичными выступлениями Сологуба и Рожковой. Надо понимать, что банк – это прежде всего доверие. А последние интервью Сологуба и Рожковой были очень неоднозначно восприняты как экспертной средой, так и международными партнерами", – сообщил Горбаль.

Впоследствии на инцидент отреагировала и сама Рожкова и обвинила НБУ во внутренней цензуре.

"Но поверьте, ничего крамольного, что шло бы вразрез с "генеральной линией партии" не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации?! Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка", – написала она.

В начале октября против Рожковой предъявлены обвинения в нанесении ущерба Платинум Банку.