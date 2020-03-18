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18 марта • обновлено в 12:46
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Украинцев отправили на карантин: в НБУ сказали, как будут работать банки

1.9т
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В Украине на время введенного карантина, объявленного из-за вспышки коронавируса, банковская система продолжит работать в обычном режиме.

Об этом вечером во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

В НБУ подчеркнули, что бесперебойное обслуживание клиентов и пополнение банкоматов будет обеспечено при любых условиях. Национальный банк не вводит никаких ограничений на работу банков или проведения ими операций.

Карантин в Украине: как будут работать банки

"Банки сегодня стабильно работают и предоставляют услуги клиентам. У них достаточно возможностей для обслуживания и выдачи средств (при необходимости) из ваших текущих и депозитных счетов. Запас ликвидности значительный - более 200 млрд грн. Много это или мало? Достаточно, чтобы в один момент рассчитаться со всеми гражданами за их текущим счетам", - подчеркнули в центробанке.

Также регулятор признал и существующую проблему с наличными долларами и евро, но отмечает, что вскоре она должна решиться, когда будут запущены авиаперевозки. Пока НБУ советует перейти на безналичный расчет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ПриватБанк приостановил покупку и продажу наличной валюты и перевел ее в онлайн. Наличная гривня в кассах и банкоматах есть. Это сделано на период карантина из-за коронавируса и до возобновления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа.

При этом, наличные курсы валют начали активно расти из-за недостатка банкнот в банковских отделениях и в кассах финансовых компаний, доставку которых предлагают осуществить путем завоза на грузовиках из Беларуси.

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Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
банк Национальный банк Украины
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