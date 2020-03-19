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19 марта • обновлено в 16:21
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НБУ провел срочное совещание с банкирами: СМИ узнали детали

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Нацбанк Украины предупредил, что в Украине пока продолжится дефицит наличного доллара – из-за перебоев в поставках, которые связаны с карантином.

Об этом было сказано на совещании, которое НБУ провел с руководством украинских банков, со ссылкой на источник среди банкиров сообщил ZN.UA.

Наличный доллар в Украине

Наличный доллар в Украине

По данным сайта, на время карантина буду действовать следующие изменения:

  • Банки не будут штрафовать за задержки с предоставлением ежедневной отчетности;

  • Банкам продлят сроки годовой отчетности (сейчас – до 30 апреля);

  • Отменят введение буферов капитала;

  • Ограничений по покупке и перечислению валюты вводить не планируют.

  • Введение операционного дня 23/7 отменят.

  • Реструктуризацию кредитов разрешено будет осуществлять без понижения класса заемщика при расчете резервов.

Также, по словам источника, дефицит наличного доллара сохранится. "Его поставки пока не удается организовать. Наличный евро скоро будет завезен и его будут продавать на аукционах", – говорится в публикации.

На время карантина НБУ будут установлены нулевые тарифы на продажу банкам наличности и в системе НБУ (СЭП) по платежам в гривне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Банковская система Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
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