В НБУ посоветовали закрыть отделения банков на карантин выходного дня

Валентина Гембарская Экономика 13:57, 17.11.2020 Обновлено: 14:05, 17.11.2020

В Украине на карантин выходного дня рекомендуют закрыть те отделения банков, которые не являются загруженными или находятся в крупных торговых центрах..

Об этом заявил на своей странице в Facebook глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Вн напомнил, что сейчас ограничения работы в выходные не касались отделений банков и почтовых операторов.

"Национальный банк Украины не вводил никаких ограничений на работу финансовых учреждений или проведения ими операций. Вы можете без осложнений получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате. Очередные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжали свою работу и предоставляли гражданам возможность пользоваться банковскими услугами", – сказано в сообщении.

В НБУ порекомендовали банкам:

  • Соблюдать во всех банковских отделениях необходимые меры безопасности: принимать посетителей только в защитных масках, придерживаться надлежащей дистанции, проводить дезинфекцию.

  • Закрывать те отделения, которые есть сегодня не загруженными или находятся в крупных ТРЦ и зданиях, закрытых на время карантина.

  • Гражданам не посещать отделение без крайней нужды и выбирать онлайн каналы обслуживания.

Карантин выходного дня

"Посещение людных мест сегодня подвергает риску каждого украинца. Финансовые учреждения имеют достаточно развитые цифровые сервисы, и могут предоставлять услуги клиентам в режиме онлайн. Не обязательно посещать отделение, чтобы осуществлять коммунальные платежи, застраховать имущество или купить валюту", – подытожил Шевченко.

Шевченко сказал, какие отделения банков рекомендовано закрыть

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