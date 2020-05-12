В Украине прибыль банковской системы за март 2020 года составила всего 97 млн грн на фоне резкого роста объемов отчислений в резервы, что в 43 раза ниже, чем за март 2019 года (4,21 млрд грн).

Об этом сказано в майском обзоре Национального банка Украины.

Вместе с тем прибыль банковского сектора в первом квартале этого года была на 24% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15,97 млрд грн, около 65% из которой сформировал государственный ПриватБанк.

В НБУ также предрекли резкое ухудшение финансового результата банковского сектора в 2020 году.

Стоит отметить, что в Украине на протяжении последних трех лет банки показывали высокую прибыльность.

Банкам предрекли убытки

Нацбанк вместе с тем полагает, что большинство банков смогут пройти этот кризис без привлечения дополнительного капитала.

По прогнозу, до конца 2020 года условия работы банковского сектора существенно ухудшатся, в частности карантинные ограничения и связанное с ними падение экономики временно сократят спрос на банковские услуги.

"Комиссионные доходы банков по сравнению с прошлогодними показателями, вероятно, снизятся. Спрос на инвестиционные кредиты упал и не восстановится до конца года. Зато спрос на кредиты на финансирование оборотного капитала будет оставаться постоянным и начнет расти на этапе восстановления экономики", – говорится в отчете.

По мнению НБУ, для банков важно продолжить кредитовать население. Также, вероятно, снизится стоимость займов.

Нацбанк отметил, что количество убыточных банков за первый квартал-2020 выросло с шести до 14, а их совокупный убыток составил 2,7 млрд грн.

В Украине с 28 апреля для того, чтобы перевести сумму от 5 тыс. грн, нужно будет пройти идентификацию. OBOZREVATEL подробно пояснял, как будут действовать новые правила.