В НБУ рассказали, как борются с коронакризисом в Украине

Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что Украина сильно пострадала от пандемии коронавируса (более 400 тысяч случаев заражения и 7,5 тысяч жертв). Это создает серьезные проблемы для сектора финансовых услуг страны, ставя под угрозу выживание бизнеса и грозит потерей рабочих мест.

"Чтобы противостоять этому кризису НБУ принял широкий спектр мер по снижению турбулентности на украинском финансовом рынке, что закладывает основы для восстановления экономики. НБУ принял ряд ключевых мер, включая предоставление более дешевого финансирования для предприятий путем снижения конкретной процентной ставки, поддерживая ликвидность и расширяя базу фондирования банков", – пишет Шевченко в колонке для Eureporter.

НБУ поддерживает ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне – 6% год. Украина лидирует среди развивающихся рынков в снижении ключевой процентной ставки после пандемии.

В результате средневзвешенная процентная ставка по корпоративным кредитам в гривне упала ниже 10% в августе. Средневзвешенная процентная ставка по гривневым вкладам населения также упала ниже 10%.

Шевченко отметил, что НБУ ввел вспомогательные кредиты для банков, чтобы поддержать экономику в условиях кризиса.

"НБУ уже выдал 640 миллионов евро в виде этих кредитов. Кроме того, мы расширили список приемлемого залога, который банки могут предоставить под ссуды от центрального банка. В этот список входят корпоративные облигации и муниципальные облигации с государственной гарантией. Наконец, мы приняли новый финансовый инструмент – процентные свопы – который позволит банкам продолжать платить НБУ по низким процентным ставкам в обозримом будущем", – резюмировал он.

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