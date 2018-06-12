В НБУ рассказали, что ждет экономику Украины

Национальный банк рассчитывает, что рост украинской экономики в текущем году составит 3-3,5%.

"По нашим прогнозам, ВВП вырастет на 3-3,5%. Мы хотели бы, чтобы эти темпы были выше, особенно учитывая существенное снижение объемов производства в кризисный период", – заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, передает "Укринформ".

По его словам, экономика нуждается в новых импульсах, и такими импульсами могли бы быть структурные и институциональные реформы, которые заложены в программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Представитель НБУ также отметил, что Украине в течение нескольких лет предстоит финансировать значительные объемы внешних заимствований.

"Хотелось бы, чтобы рефинансирование привлечения новых кредитов осуществлялось на выгодных условиях по приемлемой процентной ставке. Для этого тоже нужно возобновить сотрудничество с МВФ и другими международными финансовыми организациями", – резюмировал Ваврищук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украине предрекли резкий рост экономики.