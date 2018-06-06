В НБУ рассказали, что будет с ценами в Украине

В Украине инфляция по итогам мая может быть ниже прогнозной траектории Национального банка.

"Главным образом, за счет хорошего урожая на ягоды и фрукты. Цены на эту продукцию ниже, чем в прошлом году и чем мы заложили в прогноз", – заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "РБК-Украина".

При этом он отмечает, что глобально никаких кардинальных отклонений от траектории (прогноз инфляции на конец года составляет 8,9%. – Ред.) пока не происходит.

"В целом все идет так, как мы и ожидали. На фоне жесткой монетарной политики, на фоне замедления темпов роста реальных заработных плат инфляционный шок постепенно сворачивается. Но внутренний спрос его еще подпитывает", – сообщил Сологуб.

Кроме того, сдерживать инфляцию помогает ситуация на валютном рынке.

"Не только через цены импортных товаров, но и все-таки и через психологические ожидания. Мы понимаем, что, несмотря на плавающий обменный курс, несмотря на то, что постепенно ментальная привязка к доллару снижается, все равно достаточно много психологического фактора в ценообразовании зависит от динамики курса доллара", – резюмировал Сологуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, за четыре месяца 2018 года потребительская инфляция составила 4,4%. Больше всего в Украине подрожали одежда и обувь, табачные изделия и алкогольные напитки.