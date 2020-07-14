Новый глава НБУ призвала немедленно снять ограничение в 47 тысяч на зарплаты чиновников

Национальный банк Украины призвал снять ограничения зарплат в госсекторе и госкомпаниях в 47 тыс. грн, которое было введено на период карантина.

Как пояснила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью "Интерфакс-Украина", это грозит потерей высококвалифицированных кадров.

"Госкомпании стали конкурентоспособными на рынке труда, они привлекли умелых и честных менеджеров, которые работают на компанию, а не на скрытые олигархические группы. К тому же уровень зарплат позволяет устранить коррупционную составляющую. Теперь же с учетом введенного ограничения госкомпаниям, да и Нацбанку, будет крайне трудно удерживать высококлассных спецов на своих местах", – сказала она.

Рожкова отметила, что благодаря проведенной реформе корпоративного управления и привлечению независимых директоров в наблюдательные советы выросла прибыльность госкомпаний.

"Госпредприятия годами приносили убытки бюджету, ежегодно обходясь в миллиарды долларов в виде дотаций. Тогда как за последние два года они принесли пару миллиардов долларов в виде дивидендов", – добавила и.о. главы НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля Кабинет министров урезал зарплаты руководителям государственных компаний. С 1 апреля и до конца последнего карантинного месяца они будут получать не больше 46 тысяч гривен.