В НБУ предупредили, что украинцы могут не вернуть банкам 10% кредитов

Национальный банк Украины предупредил, что 10% потребительских кредитов, взятых в период карантина, украинцы могут не вернуть.

Такую обеспокоенность выразила замглавы НБУ Екатерина Рожкова в ходе онлайн-презентации отчета о финансовой стабильности, передает "Интерфакс-Украина".

"В нескольких предыдущих отчетах мы отмечали, что нас беспокоят очень быстрые темпы роста необеспеченного потребительского кредитования. Этот кризис наглядно продемонстрировал нам, что наши беспокойства были более чем обоснованными. Мы ожидаем, что свыше 10% необеспеченных потребительских кредитов могут стать неработающими по результатам этого кризиса", – сказала она.

Рожкова отметила, что произойдет ухудшение и в качестве кредитного портфеля юридических лиц, уточнив, что это связанно с тем, что некоторые отрасли пострадали от введения ограничительных мер.

"Мы понимаем, что качество кредитного портфеля юрлиц также ухудшится, наши оценки около 10% также", – уточнила первый замглавы НБУ.

Рожкова добавила, что если банки будут осуществлять все необходимые меры по реструктуризации, то часть этих кредитов в краткосрочной перспективе вернется к своему нормальному режиму обслуживания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал "додавить" банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%.