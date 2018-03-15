В НБУ появился новый глава: что о нем известно

15 марта Верховная Рада проголосовала за увольнение Валерии Гонтаревой с поста главы Национального банка Украины.

Сразу после этого Рада назначила на должность председателя НБУ Якова Смолия, который был исполняющим обязанности главы регулятора.

За проект соответствующего постановления проголосовали 247 депутатов.

Что известно о теперь уже полноценном главе Нацбанка? Читайте на "Обозревателе".

Он окончил Львовский государственный университет им. И.Франко по специальности прикладная математика. Является кандидатом экономических наук.

25 апреля 2014 года Яков Смолий был назначен заместителем главы НБУ. К его компетенции относилась разработка и реализация стратегии и политики Нацбанка в сфере развития информационной инфраструктуры, регулирования деятельности платежных систем и безналичных расчетов, а также осуществления надзора за платежными системами и системами расчетов. Он курировал семь департаментов.

26 марта 2015 года Смолий вошел в Межведомственную рабочую группу по координации возвращения в Украину средств, полученных преступным путем бывшими чиновниками. В 2016 году он был и.о. первого заместителя главы НБУ, занимая должность, которая стала вакантной после ухода из НБУ Александра Писарука. В октябре 2016 года Совет Нацбанка утвердил его в должности первого заместителя главы НБУ.

В апреле 2017 года глава Нацбанка Гонтарева объявила об отставке. Она ушла в неоплачиваемый отпуск в конце лета. А несколько дней спустя появилась информация, что пост руководителя Нацбанка займет либо глава правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук, либо Смолий. В итоге выбор пал именно на него.

До 15 марта он руководил регулятором в качестве исполняющего обязанности.

Как сообщал "Обозреватель", Смолий заявлял, что основной его задачей на посту председателя регулятора будет формирование стабильной финансовой системы.